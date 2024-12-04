Мастер-классы по лыжам и хоккею пройдут для всех желающих в Подмосковье

В Одинцове на площадке ТРК VEGAS Кунцево 8 декабря пройдут открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов Александра Панжинского и Сергея Конькова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области. Такие мероприятия впервые проводятся в регионе.

Мастер-классы проведут серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков. Панжинский проведет разминку и поделится секретами лыжной техники, а Коньков на катке торгового центра расскажет о профессиональных приемах хоккея.

Посетителей ждут эстафеты, конкурсы с памятными призами и розыгрыш подарков на «колесе фортуны». Участники смогут пообщаться со спортсменами, получить автографы и сделать совместные фото.

Зимой в Подмосковье стартовал уникальный проект — серия мастер-классов от титулованных спортсменов. Участие в тренировках бесплатное и доступно для всех, вне зависимости от возраста.