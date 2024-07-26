Третий класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 28 июля

Ни одного возгорания не произошло в подмосковных лесах 25 июля. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как сообщили в Комлесхозе Подмосковья, 26 июля на большей части территории области установится третий класс пожарной опасности, при это первый спрогнозировали в Бородинском лесничестве.

Третий класс также будет 27 и 28 июля, однако в воскресенье местами риски снизятся до второго в Бородинском и первого — в Волоколамском лесничестве.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 26 градусов днем и опустится до 12 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны небольшие дожди.

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