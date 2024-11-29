Каток в Истре на площади Дружбы откроют 1 декабря

В первый день зимы в Истре откроют центральный каток на площади Дружбы. Жители смогут бесплатно покататься на коньках.

Подходит к концу подготовка центрального катка площадью почти 1500 квадратных метров у Молодежного центра «Мир» в Истре. Его уже залили, благодаря специальной системе лед не растает даже при плюсовой температуре воздуха, поэтому жители смогут кататься там до самой весны.

Здесь же установили павильон проката: сделали стойку выдачи коньков, обустроили ячейки для вещей посетителей и лавочки для переобувания. Помещение отапливают, поэтому гостям площадки будет комфортно. Помимо этого, на катке установили терминал для сканирования онлайн билетов. А для безопасности посетителей разместили камеры видеонаблюдения.

Каток назвали «Елочка»: посередине площадки установили новогоднюю ель, а весь каток украсили праздничными украшениями, игрушками, иллюминациями, постерами и гирляндами.

Жители смогут взять в прокат коньки от 25 до 47 размера. Их можно будет получить в аренду, оставив залог.

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