Готовность парков к зиме проверили в Наро-Фоминском округе

Представители министерства культуры и туризма Подмосковья посетили с проверкой парки муниципалитета. Делегация оценила ход работ по подготовке мест отдыха к зимнему сезону.

Любимыми местами жителей городского округа являются парк Победы и центральный парк имени в Наро-Фоминске, недавно обновленный парк «Дубки» в Апрелевке и «Мечта» в Селятино. Проверяющие оценили количество и состояние тракторов, мини-погрузчиков, роторов, и констатировали, что уборочная техника готова к зиме. Сотрудники, которые будут очищать территории от снега, закреплены за каждым парком. Приобретен необходимый инвентарь — ледорубы, скребки и лопаты.

Глава комитета по культуре, спорту и работе с молодежью администрации округа Андрей Лощаков пообещал, что все сделанные представителями министерства замечания будут выполнены в короткие сроки.

В парках муниципалитета также началась подготовка к зимним мероприятиям. Насыщенная программа культурно-массовых и спортивных активностей ждет жителей и гостей округа. Особую атмосферу в преддверии Нового года создадут в парках украшения, почта и резиденции Деда Мороза. Лучшие локации отметят специальным знаком качества «Дед Мороз рекомендует».

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