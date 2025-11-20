Горку для катания на тюбингах обустроили в лесопарке «Шишкин лес» в Истре

Тюбинговая горка в лесопарке «Шишкин лес» и другие особенные активности станут доступными для жителей Истры уже в этом сезоне. В парке «Фабричный» в Дедовске начался технический запуск и заливка льда на катке.

Для любителей покататься на лыжах в лесопарках «Шишкин лес» и «Соколиная гора» подготовят трассы. Также в «Соколиной горе» к 2026 году будет проработан вопрос по устройству собственного катка. Отметим, что в парке в Павловской Слободе уже в этом году при устойчивых морозах будет залито ледовое покрытие на спортивной площадке.

Еще в лесопарке «Соколиная гора» и «Шишкин лес» начнут работать пункты проката, где можно взять лыжи, палки для скандинавской ходьбы и другой зимний инвентарь для отдыха всей семьей.

Сейчас в парках полным ходом идут работы по подготовке к зимнему сезону: устанавливаются новогодние ели, парки брендируются в стилистике «Зима в Подмосковье», украшаются светодиодными фигурами и праздничной подсветкой. К началу декабря декабря уже все будет готово.