Автобус с новогодними украшениями и музыкой вышел на маршрут в Люберцах

В Люберцах реализуется культурный проект «Новогодний автобус» в рамках программы «Зима в Подмосковье». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. До 22 декабря по городу будут курсировать автобусы с новогодней атрибутикой по специальному маршруту для детей.

Ежедневно запланировано шесть рейсов. Всего транспорт совершит 126 поездок, в которых примет участие около шести тысяч человек. В будние дни автобусы перевозят школьные группы, а в выходные — всех желающих, включая жителей и гостей Люберец.

В автобусе детей встречают сказочные персонажи, и они отправляются в увлекательную поездку по городу, с играми и викторинами. Экскурсия заканчивается в парке, где ребят встречает Дед Мороз и дарит сладкие подарки.

Записаться на поездки можно по телефонам: 8 (495) 554-43-05 и 8 (977) 358-15-33. Прокатиться на новогоднем транспорте все желающие могут бесплатно. Расписание доступно на сайте администрации Люберец.