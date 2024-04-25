Зоолог Евсюков посоветовал россиянам максимально защищаться от укусов насекомых | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 16:15 Зоолог Евсюков посоветовал россиянам максимально защищаться от укусов насекомых

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Различные насекомые, в том числе клещи и комары, могут передавать вирусы и бактериальные заболевания. От их укусов стоит максимально защищаться, сообщил зоолог, доцент кафедры «Биология и общая патология» ДГТУ Александр Евсюков сайту rostovgazeta.

По словам специалиста, места скопления комаров следует обходить. В основном они обитают возле водоемов с медленным течением. При ослабленном иммунитете укусы насекомых способны нанести серьезный вред здоровью, сообщил RT.

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Евсюков напомнил, что после контакта с комаром или клещом можно заболеть Крымской геморрагической лихорадкой и туляремией.