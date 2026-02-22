Зимний телемост закаливания в Красногорске собрал 12 тысяч участников из 8 стран

В Красногорске прошел зимний телемост закаливания в рамках акции «Быть здоровым — это модно!». Инициатива объединила 12 тысяч человек из 72 городов и восьми стран.

«Закаливание через воду, оно именно объединяет. Когда люди разной конфессии, но с общей идеей, обливаются здесь и сейчас через телемост, а это все-таки 12 тысяч человек, мы показываем, что вот оно — единство», — рассказал директор спортивно-патриотического клуба «Патриот» Илья Шадриков.

Красногорск сегодня стал эпицентром настоящей ледяной солидарности. В первых рядах — семьи с детьми, которые не отстают от взрослых. Одна из юных участниц рассказала, что обливается водой в рамках акции уже третий раз.

«Ярополк — это не просто спортивный клуб. Это, мне кажется, все сюда должны ходить, чтобы они были счастливыми в этой жизни», — заявил другой участник.

Молодой иностранец сообщил, что его пригласили приятели из Университета Дружбы народов.

«„Хочу стать русским, хочу стать русским, что мне для этого надо делать?“ Я говорю: тебе надо облиться ледяной водой», — заключил его товарищ.