Журнал Sleep: бессонница увеличивает риск утраты способности к самообслуживанию на 20%

Каждый год, когда человек испытывает бессонницу, увеличивает риск утраты способности к самообслуживанию на 20%. Об этом сообщил TheRussianNews.ru со ссылкой на журнал Sleep.

Высокие показатели были зафиксированы у тех, кто одновременно страдал бессонницей и регулярно принимал снотворное. Исследователи оценивали такие действия, как одевание, прием пищи, использование туалета и передвижение. Участники исследования были разделены по уровню самостоятельности: от полной независимости до необходимости посторонней помощи.

Авторы работы подчеркивают, что бессонница — не просто возрастная особенность, а фактор, ускоряющий снижение физических и умственных способностей. Снотворные же могут только ухудшить ситуацию, так как увеличивают риск падений.

Специалисты рекомендуют обращаться за медицинской помощью при проблемах со сном и рассматривать немедикаментозные методы лечения, например когнитивно-поведенческую терапию.