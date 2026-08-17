Журнал NPP: кетогенная диета может помочь снизить тягу к алкоголю

Ученые выяснили, что кетогенная диета способна снижать тягу к алкоголю. В рамках исследования они обнаружили, что такой тип питания замедляет расщепление алкоголя в печени. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на журнал Neuropsychopharmacology (NPP).

В эксперименте участвовали крысы, которых в течение нескольких недель кормили либо обычным рационом, либо кетогенной диетой с высоким содержанием жиров и минимальным количеством углеводов. У животных на кетодиете после воздействия алкоголя его уровень в крови оказался значительно выше, чем у тех, кто придерживался обычного питания, добавила «Свободная пресса».

Исследование показало, что кетогенная диета снижает уровень фермента ADH1 в печени, который участвует в превращении этанола в ацетальдегид. Одновременно менялся энергетический обмен: снижался уровень глюкозы, повышались кетоны, а мозг начинал меньше использовать глюкозу в качестве источника энергии.

При моделировании алкогольной зависимости самцы на кетогенной диете употребляли меньше алкоголя, чем контрольные животные. Однако у самок такого эффекта не обнаружили, хотя метаболизм алкоголя у них также замедлялся.