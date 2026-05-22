Жителям Татарстана посоветовали пить больше воды и несладких морсов в 30-градусную жару

Календарное лето еще не наступило, но климатическое уже пришло в Казань, принеся с собой аномальную жару, которая держится в Татарстане почти неделю. Днем температура воздуха поднимается выше 30 градусов, и многие жители сталкиваются с дискомфортом: духотой, перегревом, бессонницей и ухудшением самочувствия, сообщил сайт inkazan.ru .

В таких условиях важно не только сохранять комфорт, но и заботиться о здоровье, ведь высокая температура приводит к расширению сосудов, усиленному потоотделению и быстрой потере жидкости. Если не восполнять запасы воды, возрастает риск обезвоживания, теплового или солнечного удара, особенно уязвимы дети, пожилые люди и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы пережить жару с минимальными потерями для здоровья, редакция Inkazan рекомендует соблюдать несколько простых, но эффективных правил. Самое главное — пить больше воды: делайте это небольшими порциями, но часто, не дожидаясь сильной жажды, ведь это уже сигнал обезвоживания. Избегайте сладких газированных напитков и алкоголя — они усиливают жажду и могут вызвать отеки. Полезны несладкие морсы, зеленый чай и минеральная вода без газа. Эти меры помогут сохранить хорошее самочувствие даже в самые знойные дни.