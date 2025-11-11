Жителей ЯНАО предупредили о негативном влиянии мороза на состояние кожи

Жители ЯНАО, сталкивающиеся с суровым климатом, часто интересуются, как мороз влияет на молодость и состояние кожи. Косметолог Римма объяснила, что холод может быть опасен для кожи, несмотря на распространенное мнение о том, что на севере люди выглядят моложе своих лет. Об этом написало URA.RU .

«Мороз является одной из причин, провоцирующих купероз... Яркий его признак — появление на поверхности кожи сосудистых сеточек, звездочек», — отметила косметолог. Она подчеркнула, что резкие температурные перепады и холодный воздух нарушают нормальную работу капилляров, что приводит к появлению сосудистых сеточек на щеках и крыльях носа.

Для защиты кожи от холода Римма рекомендует использовать специальные морозостойкие средства для ухода и избегать резких перепадов температуры. Также важно поддерживать уровень влаги в коже, так как сухой воздух в помещениях во время отопительного сезона может вызывать дискомфорт.

«Очень важно подобрать хорошие увлажняющие средства по уходу за телом и лицом... Также важно приобрести домой качественный увлажнитель воздуха», — советует косметолог.