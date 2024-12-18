Женщина отдала свою почку матери и получила свиную

Операция прошла в клинике Langone Health. Тована Луни стояла в очереди на трансплантацию около восьми лет, но из-за нехватки донорских органов, гипертонии и повышенного уровня антител прошла процедуру только теперь. В 1999 году она стала донором для матери, но потом сама начала страдать от почечной недостаточности.

Врачи пересадили Луни почку свиньи с 10 генетическими правками. Орган начал производить мочу и выводить креатинин еще до того, как пациентка очнулась. Женщина почувствовала себя лучше почти сразу после операции. Она провела в больнице 11 дней и вернулась домой. Если раньше из-за последствий диализа женщина быстро уставала и питалась только супами, то теперь смогла делать по несколько дел одновременно и расширить рацион.

Луни стала пятым пациентом в США, получившим орган от генетически модифицированной свиньи, и всего лишь третьим, кому пересадили почку. Предыдущие пациенты умерли в течение нескольких месяцев. Кроме Луни лишь один человек, 62-летнпий Ричард Слейман, смог покинуть больницу после операции, но вскоре скончался от сердечного приступа.

Органы свиней больше всего подходят для пересадки в человеческий организм, заявил ранее хирург-трансплантолог Михаил Каабак. Генная модификация, по его словам, необходима для предотвращения отторжения нового органа.