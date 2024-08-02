«Здоровое питание»: тыква и свекла полезны для здоровья печени

Клетчатка в тыкве оказывает мягкое желчегонное и противовоспалительное действие, что благоприятно влияет на пищеварение. Свекла богата витаминами А, группы В и фосфором, которые служат строительным материалом для клеток печени, сообщил сайт 7Дней.

Кроме того, полезны малина, вишня и клюква. Вещества в ягодах красного цвета стимулируют рост и регенерацию гепатоцитов при повреждении печени.