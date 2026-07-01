Родители, озабоченные здоровьем своих детей, часто задумываются о переезде в деревню как о более экологически чистом месте жительства. Но многих останавливает слабая доступность медицины. В программе «Интервью 360» главный внештатный педиатр Минздрава Московской области и директор НИКИ детства Нисо Одинаева поделилась свои мнением по этому вопросу.

«Ребенок будет здоровее там, где родители придерживаются определенных правил здорового образа жизни», — заявила педиатр.

Даже живя в экологически чистой деревне, ребенок может много времени проводить в четырех стенах и за экраном компьютера, в итоге у него разовьются гиподинамия, нарушение осанки и зрения, ожирение и еще множество проблем. А городской ребенок может вести активный образ жизни и избежать вышеуказанных проблем.

Что касается медицины, то в современных деревнях вполне доступно оказание медицинской помощи. Тут стоит обратить внимание на состояние здоровья ребенка, отметила Одинаева.

«Если у ребенка тяжелые заболевания, которые, возможно, сопровождаются какими-то кризами, а лечение этих кризов требует нахождения в специализированном учреждении. Понятно, что 20-30 минут — это доступность первичной помощи, а здесь должна быть специализированная помощь. Конечно, в этом случае нужно выбирать город», — рассказала педиатр.

Если у ребенка нет проблем со здоровьем, то нет принципиальной разницы, где он будет расти, главное — соблюдать правила, которые помогут сохранить либо укрепить его здоровье, резюмировала врач.