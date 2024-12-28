Здоровье Mail: 21% россиян пользуются медицинскими услугами по ОМС

Здоровье Mail и ВФокусе Mail (проекты VK) провели опрос среди 11 000 россиян и узнали, к каким платным врачам они обращались чаще всего в этом году и сколько средств они потратили на медицинские услуги в этом году.

Опрос показал, что граждане России чаще всего обращаются к стоматологам. Это подтвердили 26% опрошенных. Невролога посещали 10% респондентов, кардиолога, терапевта и гинеколога — по 9%. Еще 6% оплачивали услуги ЛОРа. К урологу или андрологу обращались 3% участников опроса, столько же — к онкологу и косметологу или пластическому хирургу, а 2% опрошенных платили из своего кармана психологу, психотерапевту или психиатру. Еще 20% оплачивали консультации врачей других специализаций.

Также выяснилось, что 22% россиян вообще не обращаются к врачам. 21% опрошенных пользуются медуслугами по ОМС и тоже ничего за это не платят.

В месяц на медуслуги 8% опрошенных тратят до 1000 рублей, 14% россиян тратя до 3000 рублей, до 5000 рублей — 12%, до 10 000 — 6%. Более 15 000 рублей на услуги врачей отдают 8% россиян.