«Зашевелились волосы». Доктор Мясников рассказал о поразительном случае

Нутрициолог дал неправильные советы пациенту, от которых шевелились волосы. Об этом случае телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По словам врача, разговор происходил по громкой связи, поэтому он невольно его услышал. Мясников рассказал, что к нему в клинику обратился 25-летний пациент. Когда мужчина сдал все необходимые анализы, то решил получить комментарий своего нутрициолога.

«У меня начинают шевелиться волосы на голове. У пациента хороший холестерин — ему говорят, надо понизить. „А белок у тебя 72“ — а это норма. — „А я хотел бы видеть 76“, говорит нутрициолог», — сказал врач.

Мясников объяснил, что его коллега говорил вещи, абсолютно противоречащие любому медицинскому постулату. При этом доктор добавил, что нутрициолог дал пациенту связанный с питанием совет, который был правильным.

Ранее Мясникова расстроил отказ гостьи программы «О самом главном» принимать лекарства от гипертонии. Он предупредил женщину, что таким образом ее ждет инсульт и парализация.