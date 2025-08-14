«Заряд не получите». Врач раскрыл опасность батареек, вставленных в задний проход

Врач Абрицова: батарейки в прямой кишке могут обжечь слизистую и вызвать эрозию

Попадание инородных тел в прямую кишку, в том числе и батареек, может привести к тяжелым последствиям, начиная от воспаления и заканчивая некрозом. Об этом в беседе с Life предупредила врач-проктолог Марьяна Абрицова.

По ее словам, человек не сможет самостоятельно извлечь пальчиковые батарейки или другие предметы, попавшие в прямую кишку, из-за рефлекторного спазма внутреннего сфинктера. И не стоит пытаться использовать нитки или веревки для этого.

Необходимо сразу обратиться к врачу, так как чем дольше инородный предмет находится в прямой кишке, тем более агрессивно воздействует на нее. И как следствие — болевой синдром в заднем проходе.

Батарейки окисляются, что может привести к ожогу слизистой. Может развиться эрозия с последующими язвами.

Врач предупредила, что нахождение любых инородных тел в прямой кишке опасно для здоровья. Наихудшее развитие событий — это некроз и даже перфорация органа.

«Как следствие, могут возникнуть воспалительные гнойные изменения прямой кишки и параректальной клетчатки, то есть клетчаточные пространства вокруг прямой кишки, а заряд вы точно не получите», — подчеркнула Абрицова.

Ранее в Уфе врачи извлекли из заднего прохода мужчины четыре пальчиковые батарейки, которые тот засунул в организм после распития нескольких банок пива. По словам пациента, он так решил взбодриться.