Заммэра Ракова: столичный ИИ-сервис подготовил 30 миллионов сводок о здоровье пациентов

ИИ-сервис, который облегчает врачу работу с поиском нужной информации в электронной медкарте (ЭМК) пациента, работает в столичных поликлиниках больше года. В рамках проекта «Умный прием» пациент с жалобами на плохое самочувствие проходит онлайн-опрос. На основании этой информации нейросеть формирует выжимку из ЭМК по конкретному обращению. Таким образом врач получает ключевую информацию еще до начала приема.

Сервис подготовил уже 30 миллионов сводок: ежедневно он формирует около 100 тысяч саммари. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, цифровизация и развитие ИИ-сервисов в столице позволили переосмыслить концепцию приема в поликлинике.

«Специалист получает всю информацию еще до начала приема, чтобы лучше к нему подготовиться, не упустить значимые сведения из ЭМК и уделить больше времени на общение с пациентом для более точной постановки диагноза, выбора оптимальной стратегии обследования и лечения», — сообщила заммэра.

Сервис встроили в единую цифровую экосистему поддержки врачебных решений Москвы. При этом ИИ выполняет вспомогательную функцию, не заменяя врача, а обеспечивая его аналитической поддержкой на этапах сбора и первичной обработки данных. Окончательные клинические решения и оценка рисков всегда остаются в компетенции медицинского специалиста.