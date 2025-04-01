«Замкнутый круг». Почему диетические продукты заставляют съедать больше

Диетические продукты не так полезны, как кажется, а иногда даже опасны. Поэтому всегда нужно внимательно читать их состав, рассказала в беседе с 360.ru диетолог, рефлексотерапевт, руководитель сети клиник диетологии и рефлексотерапии Марият Мухина. Например, в излюбленную многими диетическую газировку очень часто добавляют аспартам, который ВОЗ уже признала потенциальным канцерогеном.

Аспартам слаще сахара в 200 раз. Он действительно очень плохо метаболизируется и фактически является стимулятором канцерогенеза, то есть роста опухолей.

По словам диетолога, лучше вообще отказаться от покупных лимонадов. Можно самостоятельно делать натуральные напитки из фруктов и трав, добавляя газированную воду.

Диетические продукты нужно покупать с умом, подчеркнула доктор. Так, обезжиренный творог, скорее всего, будет «богат» фосфатами и эмульгаторами, которые помогут ему держать форму.

«Маркетологи очень часто делают вообще бредовые этикетки, например, на растительном масле пишут „без холестерина“. А где там может взяться холестерин, когда это растительные жиры? То есть и вот таким образом обманывают потребителей», — возмутилась собеседница 360.ru.

Диетолог напомнила, что продукты для диабетиков — это не просто диетические продукты, а специальная еда для больных людей. В них может не быть сахара, но зато может быть много жиров и муки. Диеты для разных пациентов отличаются.

«Диетические продукты назначаются тогда, когда есть определенные заболевания, питание подбирается специально», — сказала она.