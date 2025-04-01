«Замкнутый круг». Почему диетические продукты заставляют съедать больше
Диетолог Мухина: диетические продукты нужно выбирать с умом и изучать состав
Диетические продукты не так полезны, как кажется, а иногда даже опасны. Поэтому всегда нужно внимательно читать их состав, рассказала в беседе с 360.ru диетолог, рефлексотерапевт, руководитель сети клиник диетологии и рефлексотерапии Марият Мухина. Например, в излюбленную многими диетическую газировку очень часто добавляют аспартам, который ВОЗ уже признала потенциальным канцерогеном.
Аспартам слаще сахара в 200 раз. Он действительно очень плохо метаболизируется и фактически является стимулятором канцерогенеза, то есть роста опухолей.
Марият Мухина
диетолог
По словам диетолога, лучше вообще отказаться от покупных лимонадов. Можно самостоятельно делать натуральные напитки из фруктов и трав, добавляя газированную воду.
Диетические продукты нужно покупать с умом, подчеркнула доктор. Так, обезжиренный творог, скорее всего, будет «богат» фосфатами и эмульгаторами, которые помогут ему держать форму.
«Маркетологи очень часто делают вообще бредовые этикетки, например, на растительном масле пишут „без холестерина“. А где там может взяться холестерин, когда это растительные жиры? То есть и вот таким образом обманывают потребителей», — возмутилась собеседница 360.ru.
Диетолог напомнила, что продукты для диабетиков — это не просто диетические продукты, а специальная еда для больных людей. В них может не быть сахара, но зато может быть много жиров и муки. Диеты для разных пациентов отличаются.
«Диетические продукты назначаются тогда, когда есть определенные заболевания, питание подбирается специально», — сказала она.
Почему диетические продукты разжигают аппетит?
Любой сладкий продукт может вызвать стимуляцию рецепторов и рефлекторный выброс инсулина, в этом случае «кровь становится голодная». Потому что, по словам диетолога, инсулин всю глюкозу, которая есть в крови, утилизирует в клетки.
Уровень глюкозы в крови снижается, и это вызывает активацию хеморецепторов в гипоталамусе. Пониженная концентрация глюкозы стимулирует центр голода, что, в свою очередь, активирует пищевую мотивацию и поисковое пищевое поведение. Человек понимает, что голоден.
Таким образом возникает вот замкнутый круг, когда мы уходим на диетические продукты, но с сахарозаменителями или подсластителями все равно не избавляемся от аппетита, и таким образом мы можем потом съесть даже больше.
Марият Мухина
диетолог
По словам диетолога, следует употреблять эти продукты с осторожностью и умом. Важно понимать, что если после них захочется есть, лучше всего выбрать белковую пищу или углеводы с низким гликемическим индексом.