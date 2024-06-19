Заболеваемость сальмонеллезом в Нижегородской области снизилась в 2023 году
По итогам прошлого года в Нижегородской области снизилась заболеваемость сальмонеллезом. При этом наблюдался рост острых кишечных инфекций и дизентерии, сообщило агентство «Время Н».
Чаще всего жителей региона поражают золотистый и эпидермальный стафилококк, клебсиелла и кишечная палочка.
На форуме эпидемиологов и инфекционистов в Нижнем Новгороде врачи призвали всех знать свой прививочный статус.
Отмечается, что на закупку вакцин в рамках Национального календаря прививок из бюджета Нижегородской области выделят 165 миллионов рублей.
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