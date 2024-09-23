Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Пермском крае выросла на 17% за неделю

В Пермском крае начала расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю количество новых пациентов увеличилось более, чем более 17%. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Роспотребнадзор реиона.
Всего в Пермском крае зарегистрировали почти 17,5 тысячи случайев ОРВИ. Кроме того, сообщается, что в регионе началась кампания по вакцинации.
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