Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Пермском крае выросла на 17% за неделю

В Пермском крае начала расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю количество новых пациентов увеличилось более, чем более 17%. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Роспотребнадзор реиона.

Всего в Пермском крае зарегистрировали почти 17,5 тысячи случайев ОРВИ. Кроме того, сообщается, что в регионе началась кампания по вакцинации.

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