Wellness-эксперт Звягинцева посоветовала есть больше зелени и ягод для детокса

В условиях современного мира, где стресс и загрязнение окружающей среды стали нормой, детоксикация организма приобретает особую актуальность. Глава wellness-направления сети отелей Green Flow Майя Звягинцева в интервью «Газете.Ru» раскрыла секреты эффективного очищения, подчеркнув, что за модными терминами часто скрываются неэффективные методы.

По словам эксперта, настоящий подход к детоксу не связан с жесткими диетами. Он основывается на поддержании естественных процессов выведения токсинов, которые происходят в организме непрерывно. Звягинцева объяснила, что печень, почки, кишечник, кожа и лимфатическая система постоянно работают над удалением вредных веществ. Задача человека — не мешать этим процессам, а способствовать им, уменьшая потребление сахара, алкоголя и обработанных продуктов, сообщил сайт aif.ru.

Сбалансированное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья. Некоторые продукты, такие как крестоцветные овощи, ягоды и зелень, богаты антиоксидантами, которые помогают организму бороться с токсинами. Свекла стимулирует отток желчи, а чеснок и лук поставляют серу, необходимую для детоксикации.

Чрезмерное употребление сахара, алкоголя и ультраобработанных продуктов нарушает работу печени и микробиома. После болезней и стрессов важно восстановить ресурсы организма через питание. Продукты, богатые омега-3, магнием, витаминами C, D и группы B, способствуют снижению уровня кортизола и укреплению иммунитета, подчеркнула Звягинцева.