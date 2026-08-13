Вздутие и боль. Врач объяснил, почему некоторым людям нельзя глотать арбузные семечки

Врач Косенкова: людям с заболеваниями ЖКТ нельзя глотать арбузные семечки

Проглатывать арбузные семечки не стоит, потому что они могут вызвать вздутие живота и боль. Об этом главный врач поликлиники № 220 в Москве Анна Косенкова сообщила РИА «Новости» .

Для здорового человека арбузные семечки, по словам доктора, безвредны. Но если уже имеются нарушения работы ЖКТ, то Косенкова посоветовала выбирать сорта без зерен.

«При заболеваниях ЖКТ, например, синдроме раздраженного кишечника, дивертикулярной болезни, семена арбуза могут спровоцировать вздутие, боль, расстройство стула или обострение недуга», — объяснила она.

Ранее хирург Александр Умнов сообщил, что проглоченные арбузные семечки могут создать в кишечнике фитобезоар. Это чревато кишечной непроходимостью и операцией.