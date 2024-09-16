Вздрагивание во сне назвали проявлением некоторых болезней

Невролог Кутузов: вздрагивание во сне может указывать на болезни нервной системы

Ночное вздрагивание может быть как нормальным явлением, так и симптомом серьезных неврологических нарушений. Пройти обследование следует, если оно случается слишком часто и сильно, сообщил Lenta.ru кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, остеопат, невролог Руслан Кутузов.

Специалисты называют ночное вздрагивание гипнотическим. Кутузов объяснил, что это непроизвольное сокращение мышц может проявиться на первой стадии сна, при засыпании, и стать нормальным проявлением.

«При отходе ко сну наш мозг и тело проходят через ряд изменений, включая замедление сердечного ритма, снижение температуры тела и расслабление мышц, при котором моторная нервная система еще продолжает контролировать тело, как в состоянии бодрствования», — сказал он.

Однако, по словам врача, в некоторых случаях вздрагивание во сне может свидетельствовать об эпилепсии, нарколепсии, апноэ и паркинсонизме. Он посоветовал обратиться к врачу, если оно случается слишком часто, сильно и сопровождается болью.

Еще одним пугающим людей ночным проявлением является лунатизм. Психиатр, нарколог Владимир Каторгин заявил, что он может передаваться по наследству.