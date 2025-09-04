Врач Никифоров рассказал, что менингококковая инфекция чаще поражает здоровых детей и взрослых

За последнее время в России растет количество случаев заражения менингококковой инфекцией, которая может стать причиной менингита — воспаления оболочек головного и спинного мозга. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук Владимир Никифоров.

Менингококковая инфекция имеет различные формы, среди которых — назофарингит, совмещающий признаки ринита и фарингита. Пациенты с такой формой инфекции представляют опасность с точки зрения эпидемиологии, так как сложно обнаружить всех зараженных, написала «Свободная пресса».

Клиническая картина менингита включает высокую температуру, сильную головную боль и ригидность затылочных мышц. Главный признак заболевания — невозможность прижать подбородок к груди, что требует немедленной госпитализации.

По словам врача, менингококковая инфекция чаще поражает здоровых детей и взрослых, в то время как часто болеющие дети заболевают реже.