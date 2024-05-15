Вспышку гемолитической стрептококковой инфекции зафиксировали в Японии | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 08:14 Вспышку гемолитической стрептококковой инфекции зафиксировали в Японии NHK: Япония фиксирует рекордные темпы заражений гемолитическим стрептококком Freepik

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В Японии зарегистрировали почти троекратный рост заболеваемости гемолитической стрептококковой инфекцией, которая чревата отмиранием тканей и летальным исходом. Об этом сообщил телеканал NHK.

Национальный институт инфекционных заболеваний подсчитал, что с января по 5 мая в Японии зафиксировали 801 случай заражения гемолитическим стрептококком. Это в 2,76 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. За весь 2023 год этой инфекцией заболел всего 941 японец — рекордный показатель за всю историю ведения статистики.

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Возбудителем болезни стали гемолитические стрептококки группы А и чаще всего ее диагностировали у людей старше 30 лет. Гемолитическая стрептококковая инфекция чревата отмиранием конечностей и полиорганной недостаточностью. В некоторых случаях состояние больных резко ухудшалось, и они умирали.

В мае 2023 года в Китае объявили о предстоящем пике второй волны коронавируса. Специалисты прогнозировали еженедельный прирост на 65 миллионов заболевших.