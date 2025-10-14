Врат Тур назвала объятия и рукопожатия способом снижения уровня стресса

Врач-психосоматолог Екатерина Тур в интервью радио Sputnik рассказала о пользе телесных контактов. По ее словам, объятия и рукопожатия могут снижать уровень стресса, улучшать настроение и ускорять процесс восстановления после болезней.

«Прикосновения, которые вам приятны, ослабляется выброс кортизола, особенно у женщин. Самоприкосновение оказывает такое же действие, помогая в напряженных ситуациях», — отметила Екатерина Тур. Она добавила, что теплый телесный контакт уменьшает реактивность артериального давления в сложных ситуациях и активизирует механизм регуляции эмоций.

Врач также рассказала о новом исследовании, проведенном с участием 143 пар, которое показало, что тесный физический контакт в момент засыпания уменьшает стрессовое воздействие и неуверенную привязанность у партнеров.

«Телесные контакты — бесплатная физиология безопасности, а не романтическая метафора», — заключила врач-психосоматолог.