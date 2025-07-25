Врачи Тульского онкоцентра провели успешную операцию пациенту с раком простаты

Врачи Тульского онкологического центра успешно прооперировали пациента, который страдал от рака простаты. Об этом сообщил сайт «ТСН24» со ссылкой на представителей регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, благодаря своевременному выявлению заболевания и проведению малотравматичной операции житель города Щекино быстро пошел на поправку. Сейчас пациент вернулся домой для прохождения курса реабилитации.

Специалисты подчеркнули важную роль профилактических обследований мужчин старше 45 лет, включая сдачу анализа крови на ПСА.

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