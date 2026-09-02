Врачи рассказали, кому костный бульон может навредить

Врач Самойлова сообщила, что коллаген из бульона не попадает прямо в суставы

Костный бульон содержит белок и аминокислоты, но не заменяет полноценное питание или лекарства. Врачи предупредили, что людям с подагрой и повышенной мочевой кислотой не стоит им злоупотреблять, пишет газета «Известия» .

При долгой варке из костей и соединительных тканей в бульон переходят желатин, аминокислоты и часть минералов. Семейный врач Анастасия Самойлова отметила, что этих минералов недостаточно, чтобы считать напиток значимым источником кальция, магния или фосфора.

Чашка объемом около 240 мл содержит 7-12 г белка, однако в бульоне мало незаменимых аминокислот. Поэтому он не может заменить завтрак или другие блюда с полноценным белком. Напиток способен ненадолго насытить, но не оказывает бодрящего действия кофеина.

Самойлова пояснила, что коллаген после употребления расщепляется до аминокислот и пептидов. Организм использует их по текущим потребностям, а специальных механизмов доставки в кожу, суставы или связки не существует.

Детский гастроэнтеролог Ольга Горячева посоветовала не злоупотреблять насыщенными бульонами при подагре и повышенном уровне мочевой кислоты. Детям до шести месяцев бульон не нужен, а после полугода свежий несоленый домашний бульон допустим только как дополнение к прикорму.