Врачи рассказали, что употребление алкоголя в течение 10 лет может привести к алкогольной кардиомиопатии

Спиртные напитки могут нанести серьезный вред печени, однако не менее опасно их влияние на сердце. Регулярное употребление алкоголя в течение 10 и более лет может привести к развитию алкогольной кардиомиопатии — заболевания, которое представляет собой серьезную медицинскую проблему. По данным «Российской газеты» , около 40% больных умирают в течение четырех лет после установления диагноза.

Одним из первых признаков заболевания является нарушение сердечного ритма, которое может проявиться в первые шесть часов после чрезмерного употребления алкоголя. В некоторых случаях это может быть единственным сигналом, свидетельствующим о развитии болезни, написало «АБН24».

Опасность этих симптомов заключается в том, что в дальнейшем может развиться острая сердечная недостаточность, а также резкое снижение артериального давления, что может привести к коллапсу.