Врачи рассказали, что повторное заражение ветрянкой встречается крайне редко

Случаи повторного заболевания ветрянкой крайне редки. Зачастую при повторном «заболевании» имела место неправильная диагностика, заявила терапевт Мария Беляева в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

Врач-терапевт Денис Прокофьев подчеркнул, что диагноз не должен основываться только на симптомах, необходим анализ крови.

«Чисто теоретически это возможно, но, скорее всего, это просто был неправильно изначально выставлен диагноз. Потому что на самом деле вырабатываются антитела, которые держат этот вирус пожизненно», — пояснил доктор.

Профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов отметил, что повторное заболевание возможно при нарушении работы Т-клеточного иммунитета, однако на практике такое встречается очень редко.