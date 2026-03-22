Врачи рассказали, что боли в верхней части живота и потеря веса могут указывать на проблемы с поджелудочной железой

Пациенты часто обращаются за обследованием при болях в животе или проблемах с пищеварением. УЗИ поджелудочной железы позволяет точно установить диагноз и начать своевременное лечение, сообщил muksun.fm.
Симптомы, такие как дискомфорт в верхней части живота, тошнота, потеря веса или жирный стул, сигнализируют о возможном заболевании органа. Обследование помогает выявить острый и хронический панкреатит, кисты, опухоли и камни. Важно провести диагностику при первых признаков нарушений, чтобы предупредить серьезные последствия, предупредили эксперты.
