Врачи прекратят назначать больным ОРВИ в России антибиотики | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 07:59 Врачи прекратят назначать больным ОРВИ в России антибиотики Минздрав России исключил антибиотики из стандарта лечения ОРВИ РИА «Новости»

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В России утвердили новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым при ОРВИ. Из рекомендаций исключили антибиотики. Приказ Минздрава опубликовали на портале правовой информации.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 18 марта подписал приказ «Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) (диагностика и лечение)» и аннулировал аналогичный документ 2013 года. Он расширил список процедур для диагностики ОРВИ несколькими позициями, например, консультацией гематолога и пульмонолога.

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К инструментарным методам исследования Минздрав добавил пульсоксиметрию. В перечень лекарств для лечения внесли противовирусный препарат «Кагоцел», но исключили антибиотики широкого спектра действия.

Декан фармацевтического факультета ВолгГМУ Наталия Рогова объяснила, почему антибиотики не помогут в лечении гриппа и простуды. По ее словам, они предназначены для уничтожения бактерий, а не вирусов.