Классические скручивания, планка и подъемы ног могут навредить при диастазе и усилить расхождение мышц живота. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на специалистов.

Медики отметили, что при расхождении соединительной ткани интенсивные нагрузки на пресс повышают внутрибрюшное давление и растягивают белую линию живота. Даже упражнение «вакуум» способно временно увеличить зазор между мышцами на 2–4 миллиметра, поэтому выполнять его рекомендуют под контролем врача.

По информации экспертов, жировые отложения на талии часто связаны с инсулинорезистентностью и высоким кортизолом из-за стресса. Специалисты советуют отказаться от ударных тренировок в пользу ходьбы по 7–10 тысяч шагов в день, соблюдать трехразовое питание без перекусов, наладить сон и при подозрении на патологию пройти обследование.