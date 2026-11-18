Токсикоз во время беременности является патологией, которую нельзя оставлять без внимания, так как тяжелые формы угрожают здоровью матери и плода. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на акушеров-гинекологов.

По данным специалистов, чрезмерная рвота (гиперемезис) развивается у 0,3–3,6% будущих мам. Она способна спровоцировать сильное обезвоживание, поражение почек, сбои в работе сердца и энцефалопатию Вернике. Медики подчеркнули, что обратиться к врачу необходимо при рвоте более шести-восьми раз в день, потере сознания, нарушениях зрения или снижении пульса, отметил KP.RU.

В клинических рекомендациях терапией первой линии для профилактики и лечения токсикоза определен пиридоксин (витамин B6), в том числе в комбинации с доксиламином. Специалисты советуют не терпеть тошноту и начинать терапию при первых признаках недомогания.