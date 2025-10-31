Врачи предупредили любителей долго лежать в кровати после пробуждения о рисках замедления метаболизма и набора веса

Привычка долго лежать в кровати после пробуждения может иметь серьезные последствия для здоровья. Исследования показывают, что утреннее бездействие замедляет метаболизм, что может привести к увеличению веса и снижению общего тонуса организма, сообщил сайт MK.RU .

Длительное пребывание в лежачем положении, особенно по утрам, отрицательно влияет на кровообращение. Из-за недостатка мышечной активности ухудшается циркуляция крови в конечностях, что вызывает отечность, онемение и ощущение тяжести. Также это негативно сказывается на опорно-двигательном аппарате, провоцируя боли в спине и суставах.

Кроме того, продолжительный утренний отдых вредит когнитивным функциям. Мозг дольше остается в состоянии полусна, что проявляется в замедленной реакции и снижении концентрации внимания даже после подъема.

Медики отмечают, что короткий отдых после пробуждения (до трех минут) не опасен для здоровья. Однако для поддержания формы рекомендуется выполнять легкие упражнения на растяжку и делать глубокие вдохи. Эти простые действия помогут активизировать сердечно-сосудистую систему и подготовить организм к дневной активности.