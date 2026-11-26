С началом отопительного сезона влажность в квартирах падает до 20% и ниже, что провоцирует сухость кожи и заложенность носа. Как защитить организм от пересушенного воздуха, специалисты рассказали сайту «ТСН24» .

Аллерголог-иммунолог Индира Усаева и ЛОР-врач Анастасия Аносова объяснили, что сухой воздух ослабляет защитный барьер кожи и провоцирует отек слизистых. Ночью неприятные ощущения в носу могут усиливаться из-за горизонтального положения тела.

Врачи посоветовали поддерживать в комнатах влажность на уровне 40–60% и температуру 19–22 градуса. Для носа эксперты рекомендовали использовать изотонические солевые растворы и отказаться от бесконтрольного применения сосудосуживающих капель. Кожу помогут защитить плотные эмоленты, нанесенные сразу после душа, и хлопковая нательная одежда. При частых кровотечениях, болях и длительной заложенности медики призвали обращаться к врачу.