Бесконтрольное применение сосудосуживающих капель для носа дольше недели вызывает привыкание и может довести до операции. Об этом эксперты рассказали ОТР .

Отоларинголог Ольга Мальченко пояснила, что сосудосуживающие препараты допустимо использовать максимум семь дней. При превышении срока стенки сосудов ослабевают, ухудшается их сократительная способность и прогрессирует отек слизистой. Длительное применение также может спровоцировать скачки артериального давления, проблемы с сердечно-сосудистой системой, головные боли и носовые кровотечения, отметил KP.RU.

Терапевт Людмила Лапа добавила, что явный признак зависимости — необходимость использовать капли каждые два часа из-за регулярной заложенности и выделений. В запущенных случаях восстановить дыхание помогает только хирургическое вмешательство.