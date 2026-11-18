Врачи предупредили, что бесконтрольное применение капель для носа может привести к операции
Бесконтрольное применение сосудосуживающих капель для носа дольше недели вызывает привыкание и может довести до операции. Об этом эксперты рассказали ОТР.
Отоларинголог Ольга Мальченко пояснила, что сосудосуживающие препараты допустимо использовать максимум семь дней. При превышении срока стенки сосудов ослабевают, ухудшается их сократительная способность и прогрессирует отек слизистой. Длительное применение также может спровоцировать скачки артериального давления, проблемы с сердечно-сосудистой системой, головные боли и носовые кровотечения, отметил KP.RU.
Терапевт Людмила Лапа добавила, что явный признак зависимости — необходимость использовать капли каждые два часа из-за регулярной заложенности и выделений. В запущенных случаях восстановить дыхание помогает только хирургическое вмешательство.