Врачи предостерегли петербуржцев от дыхания в шарф в морозы

В зимние холода многие люди по привычке поднимают воротник и прячут лицо в шарф, считая это самым эффективным способом согреться. Однако, как сообщают в argumenti.ru , такая привычка может обернуться проблемами со здоровьем.

Когда теплый воздух попадает на ткань, образуется конденсат, и шарф становится влажным. На морозе влага замерзает, и человек начинает вдыхать холодный и влажный воздух. Это повышает риск заболеть ангиной, бронхитом или обморозить кожу лица, отметил «МК в Питере».

Терапевты советуют дышать носом, поскольку он согревает и увлажняет воздух перед тем, как тот попадает в легкие. Если дышать носом трудно, рекомендуется замедлить шаг во время прогулки.

Для сохранения тепла важно одеваться в несколько слоев одежды. Термобелье, свитер и куртка создают воздушную прослойку, которая удерживает тепло тела лучше, чем одна толстая шуба.

Прогулки в мороз могут быть полезны для здоровья. Организм реагирует на холод ускорением обмена веществ, что помогает укрепить сосуды и повысить иммунитет. Главное — не укутываться слишком сильно и наслаждаться свежим воздухом.