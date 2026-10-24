Врачи перечислили способы облегчить похмелье без вреда для печени и сердца

Медики перечислили способы облегчить похмелье без вреда для печени и сердца. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Похмелье возникает из-за ацетальдегида — токсичного вещества, в которое печень превращает этанол. Оно в 10–30 раз ядовитее самого спирта и вызывает тошноту, учащенное сердцебиение и тремор. Если алкоголя было много, печень не справляется, и токсин циркулирует по организму.

Из-за переизбытка алкоголя возникает обезвоживание, а большинство полезных веществ вымывается из тела. Это приводит к слабости в мышцах и аритмии. Спирт и продукты его распада повреждают слизистую желудка, вызывая тошноту и жжение.

Утром при похмелье нужно пить больше жидкости: минеральную воду без газа, чистую воду с щепоткой соли и лимонного сока, некрепкий зеленый чай. Пить следует часто и небольшими порциями, чтобы не спровоцировать тошноту. Когда тошнота отступит, можно съесть легкий куриный или овощной бульон, выпить кефир или йогурт без добавок, съесть рис или овсяную кашу на воде.

Для облегчения состояния можно принять сорбенты. Их нужно пить строго отдельно от еды, воды и других лекарств — разница должна составлять минимум 1–1,5 часа. При сильном обезвоживании и слабости помогают препараты с электролитами, а также янтарная кислота: она помогает печени быстрее перерабатывать и выводить яды.