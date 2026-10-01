Врачи отметили, что легкая активность эффективно помогает снять боль в пояснице при сидячей работе

Полный покой не помогает избавиться от боли в пояснице при сидячей работе, эффективнее сохранять легкую активность. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на врачей.

Длительное сидение перегружает мышцы спины и вызывает скованность. Специалисты советуют регулярно прерываться на разминку и ходьбу. Упражнения при хронической боли в пояснице также рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

Для расслабления мышц перед сном медики советуют походить 10–20 минут на четвереньках по мягкому ковру. При наличии грыж и протрузий такое упражнение требует обязательной консультации с врачом.

Также эксперты напомнили о питьевом режиме: ориентир — литр воды на 30 килограммов веса. Если боль усиливается, отдает в ногу, сопровождается онемением или температурой, следует обратиться к доктору.