Врачи объяснили неэффективность строгой диеты при подагре

Строгая диета с полным исключением рыбы и мяса не помогает избавиться от отложения солей в суставах. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на данные современной ревматологии и эндокринологии.

Около 80% мочевой кислоты синтезируется самим организмом из-за нарушений обмена веществ, и только 20% поступает с пищей. Жесткий отказ от белковых продуктов провоцирует дефицит нутриентов, но не устраняет причину накопления уратов.

Для очищения организма рекомендован комплексный подход. Эксперты советуют нормализовать питьевой режим из расчета 30 миллилитров воды на килограмм массы тела, исключить продукты со скрытой фруктозой и поддерживать микробиом кишечника ферментированной пищей. Отмечается, что полезные бактерии способны утилизировать до 30% избыточной мочевой кислоты до ее поступления в почки.