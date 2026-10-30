Врачи клиники «Альфскрин» объяснили, как лечить кашель у ребенка

Специалисты клиники «Альфскрин» рассказали ТСН24 , почему кашель у ребенка нельзя лечить любыми ингаляциями и какие ошибки допускают родители. Об этом сообщила клиника.

Педиатр-инфекционист Анастасия Бурыкина объяснила, что кашель в начале ОРВИ часто вызван воспалением слизистой носа, а не «опусканием болезни ниже». По ее словам, кашель после инфекции может сохраняться от одной до трех недель. Если он длится более четырех недель, необходимо обратиться к специалисту.

Детский пульмонолог Екатерина Шашкина добавила, что ингаляции не являются универсальным средством. Она отметила, что у современных детей встречается психогенный кашель из-за стресса, поэтому ингаляции должен назначать врач после очного осмотра. Врачи предупредили, что в небулайзер нельзя заливать минеральную воду, масла, отвары трав или антисептики. Паровые ингаляции над кастрюлей также опасны из-за риска ожогов.