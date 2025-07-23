Врачи из Воронежа спасли двухлетнего ребенка, проглотившего 48 магнитов

Специалисты Воронежской областной детской клинической больницы №2 провели сложнейшую операцию, во время которой извлекли 48 мелких магнитов из пищеварительной системы двухлетнего пациента. О подробностях уникальной медицинской процедуры ИА НСН сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Изначально врачам удалось удалить большую часть магнитов — 45 штук — посредством гастроскопического обследования. Однако дальнейшее исследование выявило наличие трех оставшихся предметов, глубоко проникших в брюшную полость и оказавшихся недоступными без оперативного вмешательства.

Детский хирург Сергей Мясоедов отметил, что малыш проглатывал магниты постепенно, и некоторые из них успели переместиться дальше в кишечный тракт. Магниты стали причиной серьезного риска для здоровья маленького пациента: перемещаясь внутри тела, они могли вызвать внутренние повреждения стенок органов, создавая опасность перфораций и кровотечений.

Для спасения жизни хирурги приняли решение провести минимально-инвазивную операцию, аккуратно проведя маленький надрез в области живота, через который были удалены остававшиеся опасные детали.

Операция прошла успешно, пациент быстро восстановился и вскоре покинул стационар. Сейчас мальчик находится под медицинским контролем и наблюдается амбулаторно специалистами региона.