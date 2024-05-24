Врачи Химкинской областной больницы: 30 минут ходьбы в среднем темпе необходимо для поддержания здоровья

Многие считают, что для поддержания здоровья необходимо проходить 10 тысяч шагов каждый день. Как рассказали «Радио 1» врачи Химкинской областной больницы, на самом деле это просто красивая цифра. Для начала необходимо проходить 30 минут ежедневно в среднем темпе.
Издание «Петербургский дневник» напомнило, что ровно через 10 тысяч шагов обнулялся первый шагомер, изобретенный в Японии. Чтобы справиться с гиподинамией, особенно это касается работников офиса, медики советуют каждые 40 минут делать разминку и ходить по лестнице вверх-вниз.
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