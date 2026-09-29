Врачи Чистик и Павлова рассказали о пользе и рисках диеты FODMAP против вздутия живота

Диета с ограничением FODMAP-углеводов, популярная в соцсетях как способ избавиться от вздутия, оказалась медицинским инструментом, который применяют при определенных состояниях и только на ограниченный срок. О том, кому она подходит и почему ее нельзя назначать себе самостоятельно, «Известиям» рассказали врач-терапевт Ольга Чистик и врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова.

Диета FODMAP ограничивает ферментируемые углеводы (фруктаны в луке и пшенице, лактозу, избыток фруктозы и полиолы), которые плохо всасываются в тонком кишечнике, вызывая брожение, газы и вздутие. Как пояснила диетолог Чистик, реакция на продукты индивидуальна: один и тот же хлеб может вызвать приступ у одного человека и не повлиять на другого.

Метод чаще всего используют при синдроме раздраженного кишечника (СРК), но только после базовой коррекции питания. Процесс состоит из трех этапов: временное исключение продуктов (2–6 недель), постепенное возвращение их группами для поиска триггеров и формирование индивидуального рациона.

Специалисты Чистик и Павлова предупреждают, что длительное необоснованное ограничение опасно. Это может нарушить микробиоту и спровоцировать «порочный круг кишечник-мозг», когда страх перед едой усиливает спазмы.

Назначать диету самостоятельно по спискам из интернета нельзя. Вздутие — неспецифический симптом, который может указывать на серьезные патологии. Тревожные сигналы, требующие немедленного обследования, а не диеты: потеря веса, кровь в стуле, анемия, ночные боли или дебют симптомов в пожилом возрасте.