Врачи бьют тревогу | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 08:00 Врачи бьют тревогу Unsplash

Читать 360 в

«Эпидемия XXI века», «Новая мировая эпидемия! Гигантский ущерб для экономики» — увидев подобные кричащие заголовки, многие, наверняка, подумают, что речь идет о коронавирусе или другом аналогичном вирусе. Однако, есть и другие заболевания, которые в последние годы привносят в нашу жизнь многочисленные проблемы. Резко усилившийся информационный поток, постоянно ускоряющийся темп нашей жизни и, конечно же, коронавирус, привели к бурному росту заболеваемости тревожными расстройствами.

Тревожные потери

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, только за первый год пандемии во всем мире количество людей, страдающих тревожными расстройствами, увеличилось на 25% и достигло 300 миллионов человек. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ежегодные потери мировой экономики вследствие депрессии и тревожных расстройств составляют около одного триллиона долларов. По данным исследования Польского экономического института, убытки, связанные с психическим здоровьем населения, составляют 4,2% от совокупного ВВП стран Евросоюза и Великобритании — в первую очередь, из-за снижения показателей занятости и производительности труда.

Реклама

Согласно данным опроса Фонда общественного мнения, в начале апреля 2024 года тревожное настроение преобладало примерно у 40% россиян. По оценкам специалистов, только прямые расходы на терапию тревожных расстройств составляют более 2% всего бюджета на здравоохранение.

Не расстраивайтесь!

Весной 2024 года Центр психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева при поддержке Российского научного фонда запустил исследование, целью которого является выявление масштабов и особенностей распространения депрессивных и тревожных расстройств. Это позволит получить необходимую информацию для разработки максимально эффективных стратегий профилактики и лечения.

Одна из ключевых проблем — крайне низкая осведомленность населения в вопросах тревоги. Большинство людей не воспринимают постоянное тревожное состояние как опасный недуг и полагают, что оно должно пройти само собой, при исчезновении причин тревоги. Но это, к сожалению, ошибочное мнение. При продолжительном влиянии стрессовых факторов, когда различные угрозы сменяют друг друга, тревога может перейти в хроническое состояние, постоянно возникать без всяких поводов и стать неуправляемой. И это серьезная болезнь, называемая тревожным расстройством. Здесь уже не обойтись без помощи специалистов.

Для просвещения населения, осознания опасности проблемы и необходимости своевременного обращения к врачу в 2023 году был создан специальный сайт «Территория без тревоги». На этом ресурсе можно найти ответы на вопросы, касающиеся тревожных расстройств, пройти диагностические тесты.

Базовый принцип, которому следуют специалисты при выборе противотревожных препаратов — максимум результата при минимуме побочных эффектов. В России, например, создан отвечающий этим требованиям препарат «Афобазол Ретард» — противотревожное средство с удобным приемом, говорит кандидат медицинских наук, доцент, завкафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Медведев.

Необходимо отметить, что использование современных медикаментозных средств дает значительно больший эффект, если их сочетать с такими простыми мерами, как прогулки на свежем воздухе, физическая активность, полноценный сон, правильное питание. Здоровый образ жизни — неоценимый помощник в лечении тревожных расстройств. Ну и, безусловно, важнейшую роль играют положительные эмоции: чем их больше, тем быстрее восстановится ваш организм.