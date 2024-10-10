Враче Атяшев предупредил, что исправить сколиоз можно только в детском возрасте

Врач-невролог и заведующий отделением ранней медицинской реабилитации Александр Атяшев подчеркнул, что изменения в осанке начинаются в школьные годы, и именно в этот период важно обратить внимание на коррекцию сколиоза. Об этом сообщила «ТСН24» .

Он отметил, что если игнорировать проблему в возрасте от восьми до 12 лет, исправить сколиоз позже будет невозможно. Атяшев также развеял миф о том, что мануальная терапия может помочь выпрямить спину.

Для тех, кто уже страдает этим заболеванием, он советует поддерживать симметричную нагрузку, следить за физической активностью в течение дня и выполнять лечебную физкультуру, которую врач подберет с учетом индивидуальных особенностей, добавило «ФедералПресс».