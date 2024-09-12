Врач Звонков сообщил, что во время магнитных бурь стоит отвлекаться на важные дела и работу

Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с ОТР дал советы метеозависимым людям, как снизить негативные последствия от магнитных бурь.

Как отметил медик, самым действенным способом избежать последствий магнитных бурь является занятие чем-то важным и полезным.

«Стоит мне выйти на дежурство и начать заниматься делом, в общем-то не думать о том, какие там магнитные поля и что еще, то я это просто не замечаю», — сообщил на своем примере Звонков.

Тем, кому не помогают простые советы, можно выпить успокаивающий препарат или транквилизатор, добавил он.